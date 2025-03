Папа Римський закликав молитися за Україну

Понтифик звернувся до вірян перед молитвою “Ангел Господній”.

“Учора Україна відзначила роковини Голодомору, жахливого голоду, спричиненого радянським режимом, що призвів до мільйонів жертв... Величезна рана минулого — це заклик до кожного, щоб ці трагедії не повторились”, — закликав Папа Франциск.

Святіший отець закликав до молитви за мир в Україні.

