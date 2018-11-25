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Папа Римський закликав молитися за Україну

Папа Римський закликав молитися за Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Папа Франциск під час недільної зустрічі з вірними у Ватикані говорив про 85-і роковини Голодомору та закликав молитися за Україну. Про це, як повідомляє УНН, пише польське агентство РАР.

Понтифик звернувся до вірян перед молитвою “Ангел Господній”.

“Учора Україна відзначила роковини Голодомору, жахливого голоду, спричиненого радянським режимом, що призвів до мільйонів жертв... Величезна рана минулого — це заклик до кожного, щоб ці трагедії не повторились”, — закликав Папа Франциск.

Святіший отець закликав до молитви за мир в Україні.

#Pope prays for peace in Ukraine & commemorates anniversary of the Holodomor, a famine caused by the Soviet regime that claimed millions of lives. "The huge wound of the past is an appeal to everyone to ensure that these tragedies never happen again." pic.twitter.com/5SUVAON487

— Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) 25 листопада 2018 р.

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