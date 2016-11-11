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15 марта, 19:03 • 111549 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156121 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131292 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124293 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109210 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103736 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100274 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Папа Римский извинился перед бедными христианами

Папа Римский извинился перед бедными христианами

Киев • УНН

 • 9015 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Папа Римский Франциск попросил от имени Римско-католической церкви прощения у всех бедных, от которых отворачиваются христиане, и призвал их всегда сохранять человеческое достоинство, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Я прошу прощения за тех христиан, которые, столкнувшись с бедным человеком или с бедностью окружающих, отвернулись от них", - сказал он.

После окончания аудиенции, которая прошла в рамках Юбилея милосердия в Ватикане, на которой присутствовало около 4 тыс. бедных людей из 22 стран, понтифик прочитал молитву "Отче наш" вместе с шестью бездомными.

 

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