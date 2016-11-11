Папа Римский извинился перед бедными христианами

"Я прошу прощения за тех христиан, которые, столкнувшись с бедным человеком или с бедностью окружающих, отвернулись от них", - сказал он.

После окончания аудиенции, которая прошла в рамках Юбилея милосердия в Ватикане, на которой присутствовало около 4 тыс. бедных людей из 22 стран, понтифик прочитал молитву "Отче наш" вместе с шестью бездомными.