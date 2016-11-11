Папа Римський вибачився перед бідними за християн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Папа Римський Франциск попросив від імені Римсько-католицької церкви вибачення у всіх бідних, від яких відвертаються християни, і закликав їх завжди зберігати людську гідність, передає УНН із посиланням на Associated Press.
“Я прошу вибачення за тих християн, які, зіткнувшись з бідною людиною або з бідністю оточуючих, відвернулися від них”, — сказав він.
Після закінчення аудієнції, яка пройшла в рамках Ювілею милосердя в Ватикані, на якій були присутні близько 4 тис. бідних людей з 22 країн, понтифік прочитав молитву “Отче наш” разом з шістьма бездомними.