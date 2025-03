Пандемия коронавируса: в Бразилии под госпиталь для инфицированных COVID-19 передали стадион "Маракана"

По словам президента футбольного клуба “Фламенго” Родольфо Ланда, стадион “Маракана”, на котором проходили, матчи Чемпионата мира-1950 и финал Чемпионата мира-2014 и Олимпиада-2016, превращают в полевой госпиталь для инфицированных COVID-19.

На такой шаг пошли на случай, если в больницах Рио-де-Жанейро будет не хватать свободных коек из-за вспышки пандемии коронавируса.

“Сейчас в Бразилии зафиксировано более 2 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 50 человек. В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней”, — сказал Ланд.

Кроме “Маракана”, в Бразилии на полевые госпитали превратят и стадионы других футбольных клубов — “Коринтианса”, “Сан-Паулу”, “Ботафого” и “Сантоса”.

Ранее госпиталь для инфицированных COVID-19 начали размещать на стадионе в Сан-Паулу:

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



