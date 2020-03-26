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Пандемія коронавірусу: у Бразилії під госпіталь для інфікованих COVID-19 передали стадіон "Маракана"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Через спалах коронавірусу легендарний стадіон “Маракана” у Ріо-де-Жанейро перетворюють на польовий госпіталь для інфікованих COVID-19, зазначає УНН з посиланням на бразильське видання Jornal O Globo та місцевий телеканал Globo.

За словами президента футбольного клубу “Фламенго” Родольфо Ланда, стадіон “Маракана” на якому проходили, матчі Чемпіонату світу-1950 та фінал Чемпіонату світу-2014 і Олімпіада-2016, перетворюють на польовий госпіталь для інфікованих COVID-19.

На такий крок пішли на випадок, якщо у лікарнях Ріо-де-Жанейро не вистачатиме вільних ліжок через спалах пандемії коронавірусу.

“Зараз у Бразилії зафіксовано понад 2 500 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли 50 осіб. У цей похмурий час я хочу закликати нашу велику націю відродити надію і працювати заради кращих днів”, — сказав Ланд.

Крім “Маракани”, у Бразилії на польові госпіталі перетворять й стадіони інших футбольних клубів — “Корінтіанса”, “Сан-Паулу”, “Ботафого” та “Сантоса”.

Раніше госпіталь для інфікованих COVID-19 почали розміщувати на стадіоні у Сан-Паулу:

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.

https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E

— CNN Football (@CNNFC) March 24, 2020

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