Пандемія коронавірусу: у Бразилії під госпіталь для інфікованих COVID-19 передали стадіон "Маракана"

За словами президента футбольного клубу “Фламенго” Родольфо Ланда, стадіон “Маракана” на якому проходили, матчі Чемпіонату світу-1950 та фінал Чемпіонату світу-2014 і Олімпіада-2016, перетворюють на польовий госпіталь для інфікованих COVID-19.

На такий крок пішли на випадок, якщо у лікарнях Ріо-де-Жанейро не вистачатиме вільних ліжок через спалах пандемії коронавірусу.

“Зараз у Бразилії зафіксовано понад 2 500 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли 50 осіб. У цей похмурий час я хочу закликати нашу велику націю відродити надію і працювати заради кращих днів”, — сказав Ланд.

Крім “Маракани”, у Бразилії на польові госпіталі перетворять й стадіони інших футбольних клубів — “Корінтіанса”, “Сан-Паулу”, “Ботафого” та “Сантоса”.

Раніше госпіталь для інфікованих COVID-19 почали розміщувати на стадіоні у Сан-Паулу:

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



