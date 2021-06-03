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Палестина заявила, что не видит разницы в "старых и новых" израильских лидерах

Киев • УНН

 • 18973 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Палестинцы на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа в четверг отвергли смену правительства Израиля, заявив, что националистический лидер, который должен сменить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, скорее всего, будет придерживаться той же правой программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Палестина заявила, что не видит разницы в "старых и новых" израильских лидерах

Детали

Нафтали Беннетт станет новым лидером Израиля в рамках созданной в среду коалиции.

ХАМАС, исламистская группировка, контролирующая сектор Газа, заявила, что не имеет значения, кто правит Израилем.

“Палестинцы видели десятки израильских правительств на протяжении всей истории, справа, слева, в центре, как они это называют. Но все они были враждебно настроены, когда речь идет о правах нашего палестинского народа, и все они проводили враждебную политику экспансионизма”, — сказал официальный представитель ХАМАС Хазем Касем.

Правящая коалиция, которая первой в Израиле, включала в свой список исламистскую партию, выбранную членами израильского арабского меньшинства, составляет 21%, которые являются палестинцами по культуре и наследию и израильтянами по гражданству.

Ее лидер Мансур Аббас заявил, что коалиционное соглашение принесет более 53 миллиардов шекелей (16 миллиардов долларов) на улучшение инфраструктуры и борьбу с насильственными преступлениями в арабских городах.

Что было раньше

Лидеру оппозиционной партии “Еш Атид” Яиру Лапиду удалось сформировать новую правительственную коалицию в Израиле.

Независимая проарабская партия может стать частью израильского кабинета впервые в истории страны. Таким образом в правительстве, как ожидается, будет представлен весь сектор политических сил — от левых до ультраправых и исламистов.

В течение двух лет должность премьер-министра будет занимать соучредитель партии ультраправого толка “Ха-Иамин ха-Хадаш” Нафтали Беннет, Яир Лапид “будет альтернативным главой кабмина”. Примерно через два года состоится ротация, и политики поменяются местами.

Исполняющий обязанности главы правительства Биньямин Нетаньяху занимал должность премьера 12 лет. Таким образом, формирование нового коалиционного кабинета может положить конец самому длинному правлению одного политика в истории Израиля. В этом случае Нетаньху с правой “Ликуд” придется уйти в оппозицию, несмотря на то, что в марте во время парламентских выборов эта партия одержала победу.

Однако состав еще должен быть утвержден однопалатным парламентом — Кнессетом. По оценкам аналитиков, это может произойти примерно в течение десяти дней, что позволит Биньямина Нетаньяху убедить депутатов заблокировать состав.

Новое правительство должно получить в Кнессете минимум 61 голос депутатов из 120.

Historic photo of the first Arab party in Israel to sign a coalition deal, and it’s with a government headed by Naftali Bennett, the former head of the settlers council. Absolutely unfathomable until recently. pic.twitter.com/SouojHxedm

— Gil Hoffman (@Gil_Hoffman) June 2, 2021

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