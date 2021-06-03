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Палестина заявила, що не бачить різниці в "старих і нових" ізраїльських лідерах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Палестинці на окупованому Західному березі і в секторі Газа в четвер відкинули зміну уряду Ізраїлю, заявивши, що націоналістичний лідер, який повинен змінити прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, швидше за все, буде дотримуватися тієї ж правої програми. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Палестина заявила, що не бачить різниці в "старих і нових" ізраїльських лідерах

Деталі

Нафталі Беннетт стане новим лідером Ізраїлю в рамках створеної в середу коаліції.

ХАМАС, ісламістське угруповання, що контролює сектор Газа, заявила, що не має значення, хто править Ізраїлем.

"Палестинці бачили десятки ізраїльських урядів протягом всієї історії, праворуч, ліворуч, в центрі, як вони це називають. Але всі вони були вороже налаштовані, коли мова йде про права нашого палестинського народу, і всі вони проводили ворожу політику експансіонізму", - сказав офіційний представник ХАМАС Хазем Касем.

Правляча коаліція, яка першою в Ізраїлі, включала до свого списку ісламістську партію, обрану членами ізраїльської арабської меншини, що становить 21%, які є палестинцями з культури і спадщини та ізраїльтянами за громадянством.

Її лідер Мансур Аббас заявив, що коаліційна угода принесе більше 53 мільярдів шекелів (16 мільярдів доларів) на поліпшення інфраструктури і боротьбу з насильницькими злочинами в арабських містах.

Що було раніше

Лідеру опозиційної партії "Єш Атід" Яіру Лапіду вдалося сформувати нову урядову коаліцію в Ізраїлі.

Незалежна проарабська партія може стати частиною ізраїльського кабінету вперше в історії країни. Таким чином в уряді, як очікується, буде представлений весь сектор політичних сил - від лівих до ультраправих і ісламістів.

Протягом двох років посаду прем'єр-міністра буде займати співзасновник партії ультраправого спрямування "Ха-Ямін ха-Хадаш" Нафталі Беннет, Яір Лапід "буде альтернативним главою кабміну". Приблизно через два роки відбудеться ротація, і політики поміняються місцями.

Виконуючий обов'язки глави уряду Біньямін Нетаньяху перебував на посаді прем'єра 12 років. Таким чином, формування нового коаліційного кабінету може покласти край найдовшому правлінню одного політика в історії Ізраїлю. В цьому випадку Нетаньху зі його правою "Лікуд" доведеться піти в опозицію, незважаючи на те, що в березні під час парламентських виборів ця партія здобула перемогу.

Однак склад ще повинен бути затверджений однопалатним парламентом - Кнесетом. За оцінками аналітиків, це може статися приблизно протягом десяти днів, що дасть змогу Біньяміна Нетаньяху переконати депутатів заблокувати склад.

Новий уряд повинен отримати в Кнесеті мінімум 61 голос депутатів зі 120.

Historic photo of the first Arab party in Israel to sign a coalition deal, and it's with a government headed by Naftali Bennett, the former head of the settlers council. Absolutely unfathomable until recently. pic.twitter.com/SouojHxedm

— Gil Hoffman (@Gil_Hoffman) June 2, 2021

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