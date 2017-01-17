П.Порошенко заявил об убеждения относительно поддержки Украины администрацией Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Петр Порошенко заявил об убеждения относительно поддержки Украины новой администрацией США президента Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью Bloomberg, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Украина имеет двухпартийную поддержку США. Я убежден, что нас будет поддерживать новая американская администрация", - сказал Президент.