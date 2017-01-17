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12 марта, 19:49 • 77610 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 118127 просмотра

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12 марта, 14:19 • 113078 просмотра

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12 марта, 12:58 • 110560 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 137577 просмотра

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140377 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко заявил об убеждения относительно поддержки Украины администрацией Д.Трампа

П.Порошенко заявил об убеждения относительно поддержки Украины администрацией Д.Трампа

Киев • УНН

 • 6860 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Петр Порошенко заявил об убеждения относительно поддержки Украины новой администрацией США президента Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью Bloomberg, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Украина имеет двухпартийную поддержку США. Я убежден, что нас будет поддерживать новая американская администрация", - сказал Президент.

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