П.Порошенко рассчитывает на успешную реализацию соглашения о свободной торговле с Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко направил поздравление Премьер-министру Канады Джастину Трюдо с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами, в котором отметил, что рассчитывает на успешную реализацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Рассчитываю на успешную реализацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, а также на продолжение и углубление плодотворного сотрудничества в политической, безопасностной и правоохранительной сферах", - отметил П.Порошенко.
Кроме того, Президент отметил, что Украина ценит поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины во время российской агрессии на востоке Украины.
"Особенно ценим неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена российской агрессии, а также весомое содействие Вашего Правительства в осуществлении системных и амбициозных реформ", - отметил П.Порошенко.
Также Глава государства пожелал премьер-министру Д.Трюдо неисчерпаемой энергии и успехов в государственно деятельности, а дружественному народу Канады - мира и процветания.
Как сообщал УНН, Петр Порошенко поблагодарил Японию за содействие реформам в Украине.