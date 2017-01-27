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П.Порошенко розраховує на успішну реалізацію угоди про вільну торгівлю з Канадою

П.Порошенко розраховує на успішну реалізацію угоди про вільну торгівлю з Канадою

Київ • УНН

 • 10147 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко направив вітання Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між державами, у якому зазначив, що розраховує на успішну реалізацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Розраховую на успішну реалізацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також на продовження та поглиблення плідної співпраці у політичній, безпековій та правоохоронній сферах”, — зазначив П.Порошенко.

Крім того, Президент зазначив, що Україна цінує підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України під час російської агресії на сході України.

“Особливо цінуємо незмінну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України у складні часи російської агресії, а також вагоме сприяння Вашого Уряду у здійсненні системних і амбітних реформ”, — зазначив П.Порошенко.

Також Глава держави побажав прем’єр-міністру Д.Трюдо невичерпної енергії та успіхів у державотворчій діяльності, а дружньому народу Канади — злагоди і процвітання.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко подякував Японії за сприяння реформам в Україні.

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