П.Порошенко прокомментировал подачу в Международный суд в Гааге иска против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге для того, чтобы российская сторона понесла ответственность за агрессию в отношении Украины и незаконную оккупацию Крыма. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.
"Мы используем любую возможность, которую мы имеем, для того, чтобы мотивировать Россию уйти с нашей территории. Конечно, мы будем использовать только политические и дипломатические средства, но в то же время мы строим сильную армию, обеспечиваем эффективные реформы... и также используем законные инструменты, такие как использование конвенции ООН по предупреждению финансирования терроризма и конвенции ООН об ответственности за нарушение прав человека, и мы используем обе эти конвенции и имеем больше чем достаточно доказательств и мы долго готовились", - сказал он в ответ на вопрос, чего планирует добиться Украина с помощью иска против России в Международный суд ООН.
По его словам, было проведено всего 20 встреч по каждому случаю в рамках такой подготовки.
"Вчера это произошло, мы подали иск от Украины в Международный суд в Гааге против России для того, чтобы она несла ответственность за агрессию в отношении нашей страны и незаконную аннексию Крыма", - добавил П.Порошенко.
Напомним, Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН.