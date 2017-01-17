П.Порошенко прокоментував подачу до Міжнародного суду в Гаазі позову проти РФ

"Ми використовуємо будь-яку можливість, яку ми маємо, для того, щоб мотивувати Росію піти з нашої території. Звичайно, ми будемо використовувати лише політичні і дипломатичні засоби, але у цей же час ми будуємо міцну армію, забезпечуємо ефективні реформи,.. і також використовуємо законні інструменти, тому що використання конвенції ООН щодо попередження фінансування тероризму і конвенції ООН щодо відповідальності за порушення прав людини, і ми використовуємо обидві ці конвенції і маємо більше ніж достатньо доказів і ми довго готувалися", - сказав він у відповідь на запитання, чого планує домогтися Україна за допомогою позову проти Росії до Міжнародного суду ООН.

З його слів, було проведено лише 20 зустрічей щодо кожного випадку у рамках такої підготовки.

"Вчора це сталося, ми подали позов від України до Міжнародного суду в Гаазі проти Росії для того, щоб вона несла відповідальність за агресію щодо нашої країни і незаконну анексію Криму", - додав П.Порошенко.

Нагадаємо, Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН.