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П.Порошенко прокоментував подачу до Міжнародного суду в Гаазі позову проти РФ

Київ • УНН

 • 7208 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі для того, щоб російська сторона понесла відповідальність за агресію щодо України і незаконну окупацію Криму. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю Bloomberg під час візиту до Давоса, передає УНН.

"Ми використовуємо будь-яку можливість, яку ми маємо, для того, щоб мотивувати Росію піти з нашої території. Звичайно, ми будемо використовувати лише політичні і дипломатичні засоби, але у цей же час ми будуємо міцну армію, забезпечуємо ефективні реформи,.. і також використовуємо законні інструменти, тому що використання конвенції ООН щодо попередження фінансування тероризму і конвенції ООН щодо відповідальності за порушення прав людини, і ми використовуємо обидві ці конвенції і маємо більше ніж достатньо доказів і ми довго готувалися", - сказав він у відповідь на запитання, чого планує домогтися Україна за допомогою позову проти Росії до Міжнародного суду ООН.

З його слів, було проведено лише 20 зустрічей щодо кожного випадку у рамках такої підготовки.

"Вчора це сталося, ми подали позов від України до Міжнародного суду в Гаазі проти Росії для того, щоб вона несла відповідальність за агресію щодо нашої країни і незаконну анексію Криму", - додав П.Порошенко.

Нагадаємо, Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН.

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