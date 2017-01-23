П.Порошенко поблагодарил Конгресс украинцев за изъятие из книжных магазинов Эстонии украинофобской продукции

Как сообщили в пресс-службе, Президент поблагодарил украинцев Эстонии за то, что они активно помогают Украине, организуют и проводят публичные акции в поддержку украинских граждан, незаконно заключенных на территории России, принимают участие в акциях протеста против российской агрессии в Украине.

"Петр Порошенко также поблагодарил за усилия Конгресс украинцев Эстонии, направленные на изъятие из продажи в крупнейших книжных магазинах Эстонии украинофобской продукции, отметил деятельность Центра украинской культуры в Таллинне и "Эстонского совета беженцев", которые участвуют в кампании "Ukraina Heaks" (Поддержка Украины) и поблагодарил за организацию сбора средств для помощи раненым и их семьям, а также переселенцам, пострадавшим от российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Глава государства выразил признательность председателю Конгресса украинцев Эстонии Вере Конык и руководителю Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимиру Паламарю за организацию важных мероприятий в поддержку Украины и культурно-просветительскую работу, целью которой является сохранение родительской культуры и языка.

Справка: Центр Украинской культуры в Таллинне является внеконфессиональной организацией, которая открыта для людей всех верований. На территории Центра располагается небольшая библиотека, школа монастырских и украинских народных ремесел, Музей народного украинского искусства, составной частью которого является экспозиция украинских писанок и экспонаты традиционного украинского костюма восточных и западных областей Украины, а также украинской вышивки, ткачества, керамики.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился в Таллинне с украинской общиной.