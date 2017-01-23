П.Порошенко поблагодарил Конгресс украинцев за изъятие из книжных магазинов Эстонии украинофобской продукции

ukru
15:33 • 84360 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 103323 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 103973 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 127485 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111088 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119106 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129728 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140077 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144448 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 110654 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 121301 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 103459 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 98982 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 57009 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 84366 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 57009 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 98982 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 127486 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135034 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143370 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148398 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147040 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150526 просмотра
Актуальное
П.Порошенко поблагодарил Конгресс украинцев за изъятие из книжных магазинов Эстонии украинофобской продукции

П.Порошенко поблагодарил Конгресс украинцев за изъятие из книжных магазинов Эстонии украинофобской продукции

Киев • УНН

 • 7933 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за усилия Конгресс украинцев Эстонии, направленные на изъятие из продажи в крупнейших книжных магазинах Эстонии украинофобской продукции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Президент поблагодарил украинцев Эстонии за то, что они активно помогают Украине, организуют и проводят публичные акции в поддержку украинских граждан, незаконно заключенных на территории России, принимают участие в акциях протеста против российской агрессии в Украине.

"Петр Порошенко также поблагодарил за усилия Конгресс украинцев Эстонии, направленные на изъятие из продажи в крупнейших книжных магазинах Эстонии украинофобской продукции, отметил деятельность Центра украинской культуры в Таллинне и "Эстонского совета беженцев", которые участвуют в кампании "Ukraina Heaks" (Поддержка Украины) и поблагодарил за организацию сбора средств для помощи раненым и их семьям, а также переселенцам, пострадавшим от российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Глава государства выразил признательность председателю Конгресса украинцев Эстонии Вере Конык и руководителю Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимиру Паламарю за организацию важных мероприятий в поддержку Украины и культурно-просветительскую работу, целью которой является сохранение родительской культуры и языка.

Справка: Центр Украинской культуры в Таллинне является внеконфессиональной организацией, которая открыта для людей всех верований. На территории Центра располагается небольшая библиотека, школа монастырских и украинских народных ремесел, Музей народного украинского искусства, составной частью которого является экспозиция украинских писанок и экспонаты традиционного украинского костюма восточных и западных областей Украины, а также украинской вышивки, ткачества, керамики.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился в Таллинне с украинской общиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы