П.Порошенко подякував Конгресу українців за вилучення із книгарень Естонії українофобської продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував за зусилля Конгресу українців Естонії, спрямовані на вилучення з продажу у найбільших книжкових магазинах Естонії українофобської продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент подякував українцям Естонії за те, що вони активно допомагають Україні, організовують та проводять публічні акції на підтримку українських громадян, незаконно ув’язнених на території Росії, беруть участь у акціях протесту проти російської агресії в Україні.
"Петро Порошенко також подякував за зусилля Конгресу українців Естонії, спрямовані на вилучення з продажу у найбільших книжкових магазинах Естонії українофобської продукції, відзначив діяльність Центру української культури у Таллінні і “Естонської ради біженців”, які беруть участь у кампанії “Ukraina Heaks” (Підтримка України) та подякував за організацію збору коштів для допомоги пораненим і їх родинам, а також переселенцям, які постраждали від російської агресії на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також додали, що Глава держави висловив вдячність Голові Конгресу українців Естонії Вірі Коник та керівникові Асоціації українських організацій в Естонії Володимиру Паламарю за організацію важливих заходів на підтримку України та культурно-просвітницьку роботу, метою якої є збереження батьківської культури та мови.
Довідка: Центр Української культури у Таллінні є позаконфесійною організацією, яка відкрита для людей усіх вірувань. На території Центру розміщується невелика бібліотека, школа монастирських та українських народних ремесел, Музей народного українського мистецтва, складовою частиною якого є експозиція українських писанок та експонати традиційного українського костюму східних та західних областей України, а також української вишивки, ткацтва, кераміки.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся у Таллінні з українською громадою.