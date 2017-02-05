П.Порошенко приказал наградить тех, кто восстановил электроснабжение в Авдеевке

"Президент поблагодарил всех тех, кто работал над восстановлением электроснабжения, предоставил мне приказ представить всех, кто принимал активное участие, к наградам, что будет сделано мной", - сказал П.Жебривский.

Также по его словам, П.Порошенко поблагодарил всю Украину за неравнодушие к проблемам авдеевцев и отметил, что проблемы в Авдеевке стали проблемами всей Украины.

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.