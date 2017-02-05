П.Порошенко приказал наградить тех, кто восстановил электроснабжение в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил специалистов, которые работали над восстановлением электроснабжения в Авдеевке и приказал их наградить. Об этом по результатам разговора с Главой государства сообщил в эфире телеканала "112 Украина" председатель Донецкой военно гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент УНН.
"Президент поблагодарил всех тех, кто работал над восстановлением электроснабжения, предоставил мне приказ представить всех, кто принимал активное участие, к наградам, что будет сделано мной", - сказал П.Жебривский.
Также по его словам, П.Порошенко поблагодарил всю Украину за неравнодушие к проблемам авдеевцев и отметил, что проблемы в Авдеевке стали проблемами всей Украины.
Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.