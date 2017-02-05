П.Порошенко наказав нагородити тих, хто відновив електропостачання в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував фахівцям, які працювали над відновленням електропостачання в Авдіївці і наказав їх нагородити. Про це за результатами розмови з Главою держави повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає кореспондент УНН.
“Президент подякував всім тим, хто працював над поновленням електропостачання, надав мені наказ представити всіх, хто брав активну участь, до нагород, що буде зроблено мною”, — сказав П.Жебрівський.
Також за його словами, П.Порошенко подякував всій Україні за небайдужість до проблем авдіївців і наголосив на тому, що проблеми в Авдіївці стали проблемами всієї України.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.