П.Порошенко отметил сохранение санкций против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Берлине с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем отметил сохранение санкций против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.
Как сообщал УНН, П.Порошенко не исключил усиления санкций против России.