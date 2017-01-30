П.Порошенко отметил сохранение санкций против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины

"Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщал УНН, П.Порошенко не исключил усиления санкций против России.