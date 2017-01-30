П.Порошенко наголосив на збереженні санкцій проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Берліні з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем наголосив на збереженні санкцій проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава держави наголосив на важливості збереження санкцій щодо РФ доти, доки Москва у повному обсязі не виконає своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, та допоки не буде відновлений суверенітет та територіальна цілісність України, включно з Кримом”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко не виключив посилення санкцій проти Росії.