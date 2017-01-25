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П.Климкин осудил надругательство над украинскими и польскими мемориалами в Быковне

П.Климкин осудил надругательство над украинскими и польскими мемориалами в Быковне

Киев • УНН

 • 8122 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил надругательство над украинскими и польскими мемориалами на территории заповедника "Быковнянские могилы". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Решительно осуждаю надругательство над украинскими и польскими мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность", - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, Польша направила ноту в МИД Украины об осквернении польского кладбища в Быковне.

Напомним, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".

В Минкульте сообщили, что красной масляной краской исписаны мемориальные стены и центральный монумент в украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польская стена памяти и входная конструкция польского военного кладбища. Установлена ​​также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала.

Решительно осуждаю надругательство над укр. и пол. мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность.

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 января 2017 г.

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