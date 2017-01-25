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П.Клімкін засудив наругу над українськими і польськими меморіалами у Биківні

П.Клімкін засудив наругу над українськими і польськими меморіалами у Биківні

Київ • УНН

 • 8123 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив наругу над українськими і польськими меморіалами на території заповідника “Биківнянські могили”. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Рішуче засуджую наругу над українськими і польськими меморіалами в Биківні. Для провокаторів немає нічого святого, і вони понесуть відповідальність", - написав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, Польща надіслала ноту до МЗС України щодо осквернення польського цвинтаря у Биківні.

Нагадаємо, невідомі обписали червоною фарбою монумент у заповіднику “Биківнянські могили”.

У Мінкульті повідомили, що червоною олійною фарбою обписані меморіальні стіни та центральний монумент на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму, польська стіна пам’яті та вхідна конструкція польського військового цвинтаря. Встановлена також спроба зруйнувати домкратом вхідну стелу на польській частині Меморіалу.

Рішуче засуджую наругу над укр. і пол. меморіалами в Биківні. Для провокаторів немає нічого святого, і вони понесуть відповідальність.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 января 2017 г.

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