Особые почести для Зеленского в Турции: посол объяснил, что означает этот сигнал

"Президента Зеленского сегодня приветствовали в Турецкой Республике с особыми протокольными почестями, что также является важным четким сигналом на дальнейшее углубление взаимовыгодного стратегического партнерства", - написал Сибига в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 7 августа начался первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику.

Как сообщал УНН, Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе.

Official welcoming ceremony for President Zelensky of Ukraine https://t.co/NaQJWgOSPL

- Turkish Presidency (@trpresidency) 7 августа 2019 г.