Особые почести для Зеленского в Турции: посол объяснил, что означает этот сигнал
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил, что Президента Украины Владимира Зеленского в Турции встречали с особыми протокольными почестями, а также объяснил, что означает этот дипломатический сигнал, передает УНН.
"Президента Зеленского сегодня приветствовали в Турецкой Республике с особыми протокольными почестями, что также является важным четким сигналом на дальнейшее углубление взаимовыгодного стратегического партнерства", - написал Сибига в своем микроблоге в Twitter.
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Напомним, 7 августа начался первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику.
Как сообщал УНН, Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе.
Official welcoming ceremony for President Zelensky of Ukraine https://t.co/NaQJWgOSPL- Turkish Presidency (@trpresidency) 7 августа 2019 г.