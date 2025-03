Особливі почесті для Зеленського у Туреччині: посол пояснив, що означає цей сигнал

"Президента Зеленського сьогодні вітали в Турецькій Республіці з особливими протокольними почестями, що також є важливим чітким сигналом на подальше поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства", - написав Сибіга у своєму мікроблозі у Twitter.

Нагадаємо, 7 серпня розпочався перший офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки.

Як повідомляв УНН, Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували морпіхів, які загинули на Донбасі.

Official welcoming ceremony for President Zelensky of Ukraine https://t.co/NaQJWgOSPL

— Turkish Presidency (@trpresidency) 7 августа 2019 г.