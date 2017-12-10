Осло вручат Нобелевскую премию мира организации по разоружению ICAN

От имени организации награду получат ее исполнительный директор Беатрис Финн и Сэцуко Турла, которая пережила атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и стала активным участником кампании по запрещению ядерного оружия. Церемония начнется в ратуше Осло в 14:00 по киевскому времени и продлится примерно полтора - два часа, включая традиционную лекцию лауреата. В этом году ее прочтут Финн и Турла.

Напомним, Нобелевскую премию мира в этом году получила Международная кампания по отмене ядерного оружия