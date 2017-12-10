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Осло вручать Нобелівську премію миру організації з роззброєння ICAN

Осло вручать Нобелівську премію миру організації з роззброєння ICAN

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Нагороду за заповітом Альфреда Нобеля присуджують і вручають не в Стокгольмі, а в Осло. Ім'я лауреата 2017 року Норвезький нобелівський комітет представив в жовтні. Організація ICAN була заснована в 2007 році і об'єднує 460 громадських організацій в більш ніж 100 країнах світу. Головний офіс знаходиться в Женеві. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости"

Від імені організації нагороду отримають її виконавчий директор Беатріс Фін і Сецуко Турла, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році і стала активним учасником кампанії по забороні ядерної зброї. Церемонія розпочнеться о ратуші Осло в 14:00 за київським часом і триватиме приблизно півтори - дві години, включаючи традиційну лекцію лауреата. Цього року її прочитають Фін і Турла.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру в цьому році отримала Міжнародна кампанія зі скасування ядерної зброї

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