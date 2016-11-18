Организатора незаконного референдума будут судить в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Краматорске будут судить организатора незаконного референдума. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в мае 2014 года жительница Краматорска организовала и руководила работой одной из так называемых участковых избирательных комиссий во время проведения незаконного референдума на территории города Краматорск.
Под управлением участников террористической организации "ДНР", обвиняемая контролировала и координировала работу граждан, привлеченных в качестве "членов участковой комиссии", которым выдавала так называемые бюллетени для голосования. Она распределяла между ними обязанности по формированию списков граждан, завершивших указанное незаконное голосование, а также контролировала передачу бюллетеней вооруженным представителям террористической организации "ДНР".
Прокуратура передала дело правонарушительницы в суд, ей грозит до 10 лет лишения свободы.