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Організаторку незаконного референдуму судитимуть на Донеччині

Організаторку незаконного референдуму судитимуть на Донеччині

Київ • УНН

 • 7046 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Краматорську судитимуть організаторку незаконного референдуму. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що у травні 2014 року жителька Краматорська організувала та керувала роботою однієї з так званих дільничних виборчих комісій під час проведення незаконного референдуму на території міста Краматорськ.

За наказами учасників терористичної організації “ДНР”, обвинувачувана контролювала та координувала роботу громадян, залучених в якості “членів дільничної комісії”, яким видавала так звані бюлетені для голосування. Вона розподіляла між ними обов’язки щодо формування списків громадян, які завершили вказане незаконне голосування, а також контролювала передачу бюлетенів озброєним представникам терористичної організації “ДНР”.

Наразі прокуратура передала справу правопорушниці до суду, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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