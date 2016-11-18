Організаторку незаконного референдуму судитимуть на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Краматорську судитимуть організаторку незаконного референдуму. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у травні 2014 року жителька Краматорська організувала та керувала роботою однієї з так званих дільничних виборчих комісій під час проведення незаконного референдуму на території міста Краматорськ.
За наказами учасників терористичної організації “ДНР”, обвинувачувана контролювала та координувала роботу громадян, залучених в якості “членів дільничної комісії”, яким видавала так звані бюлетені для голосування. Вона розподіляла між ними обов’язки щодо формування списків громадян, які завершили вказане незаконне голосування, а також контролювала передачу бюлетенів озброєним представникам терористичної організації “ДНР”.
Наразі прокуратура передала справу правопорушниці до суду, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.