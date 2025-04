Опубликовано видео трансляции киберматча со стрельбой во Флориде

Во время трансляции игры Madden 19 раздался звук восьми хлопков. Также на записи слышны звуки криков. Трансляция игры прерывается надписью: “отключен контроллер”. На записи слышны ругательства и, как кто-то спрашивает: “Из чего стреляют?”. Затем снова раздаются звуки четырех хлопков и крики.

Напомним, человек, который устроила в воскресенье стрельбу на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в Джексонвилле (штат Флорида), убил двух человек и ранил девятерых. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф Джексонвилл Майк Уильямс, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News.

Disturbing video / audio is being posted on social media following a “mass shooting” in Jacksonville.

** WARNING: This video / audio may be disturbing for some viewers ** #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/JKcQFUi3sU

— CBS 4 News (@kgbt) 26 августа 2018