Опубліковано відео трансляції кіберматча зі стріляниною у Флориді

Під час трансляції гри Madden 19 пролунав звук восьми пострілів. Також на записі чути звуки криків. Трансляція гри переривається написом: “відключений контролер”. На записі чути лайку і, як хтось запитує: “З чого стріляють?”. Потім знову лунають звуки чотирьох пострілів і крики.

Нагадаємо, людина, яка влаштувала у неділю стрілянину на території ринково-розважального комплексу Jacksonville Landing в Джексонвіллі (штат Флорида), убила двох людей і поранив дев’ятьох. Про це повідомив на прес-конференції шериф Джексонвілла Майк Вільямс, трансляцію прес-конференції вів телеканал Fox News.

Disturbing video/audio is being posted on social media following a "mass shooting" in Jacksonville.

**WARNING: This video/audio may be disturbing for some viewers** #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/JKcQFUi3sU

— CBS 4 News (@kgbt) 26 серпня 2018 р.