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Оператор "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во всемирной ассоциации лотерей

Киев • УНН

 • 7866 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и стран СНГ во Всемирной лотерейной ассоциации. И уже в начале ноября в Сингапуре представитель "М.С.Л." впервые принял участие в саммите World Lottery Association (WLA) как полноправный участник, сообщает УНН со ссылкой на всеукраинскую газету "Азарт".

Оператор "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во всемирной ассоциации лотерей

Интересы "М.С.Л." на саммите представляли вице-президент компании Евгений Власенко и советник президента "М.С.Л." Андрей Урядов.

О том, что происходит на таких всемирных лотерейных саммитах, рассказал Е.Власенко.

"Только на таких встречах получаешь возможность познакомиться с новейшим опытом работы дальних США и Африки, передовыми достижениями европейских коллег, стран Азии. Мы обязательно будем использовать информацию, которой поделились участники саммита. Ведь речь шла о развитии игровой отрасли, о методах работы и технологии развития в наше чрезвычайно динамичное время.

К тому же саммит - это не только выступления докладчиков и личное общение. На этом мероприятии проходит выставка оборудования и ПО для лотерейных игр. Я отметил все перспективные разработки, которые, вполне возможно, мы будем использовать в недалеком будущем в Украине", - рассказал он.

По его словам, стать членом Всемирной лотерейной ассоциации достаточно сложно.

"Из лотерейных компаний всех стран бывшего СССР, кроме прибалтийских государств, право быть членом ассоциации завоевал только "М.С.Л.".

Чтобы войти в состав World Lottery Association, необходимо соответствовать многим требованиям и принципам этой организации. Среди прочих, это наличие соответствующей структуры, соблюдение принципов открытости, честности и прозрачности в работе, ответственного отношения к игре и ее участникам. Этим и многим другим требованиям "М.С.Л." отвечает", - подчеркнул Е.Власенко.

Также он отметил, что Всемирная лотерейная ассоциация является не только источником новых технологий и информации, но и надежной поддержкой для операторов лотерей.

"Только непосредственное присутствие в работе ассоциации позволяет знать и использовать все новые направления работы игровой индустрии, получать необходимую помощь и пользоваться новейшими технологиями, быть полноценным членом одного мирового лотерейного сообщества, чувствовать его поддержку, что в случае с нашей компанией и сегодняшней ситуацией на лотерейном рынке Украины очень важно", - резюмировал Е.Власенко.

Напомним, украинский оператор государственных лотерей "М.С.Л." в этом году был принят во Всемирную лотерейную ассоциацию (The World Lottery Association). The World Lottery Association (WLA) - это международное профессиональное объединение государственных лотерей, представляющее более восьмидесяти стран нашей планеты. Мировая лотерейная ассоциация контролирует качество и порядок проведения лотерейных розыгрышей, препятствует возникновению и развитию нелегальных азартных игр.

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