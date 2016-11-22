Оператор "М.С.Л." став єдиним представником України та СНД у всесвітній асоціації лотерей

Інтереси “М.С.Л.” на саміті представляли віце-президент компанії Євген Власенко і радник президента “М.С.Л.” Андрій Урядов.

Про те, що відбувається на таких всесвітніх лотерейних самітах, розповів Е.Власенко.

“Тільки на таких зустрічах отримуєш можливість познайомитися з новітнім досвідом роботи далеких США і Африки, передовими досягненнями європейських колег, країн Азії. Ми обов’язково будемо використовувати інформацію, якою поділилися учасники саміту. Адже мова йшла про розвиток ігрової галузі, про методи роботи і технології розвитку в наш надзвичайно динамічний час.

До того ж саміт - це не тільки виступи доповідачів та особисте спілкування. На цьому заході проходить виставка обладнання та комплектуючі, ПЗ для лотерейних ігор. Я зазначив всі перспективні розробки, які, цілком можливо, ми будемо використовувати в недалекому майбутньому в Україні”, - розповів він.

За його словами, стати членом Всесвітньої лотерейної асоціації досить складно.

“З лотерейних компаній всіх країн колишнього СРСР, крім Прибалтійських держав, право бути членом асоціації завоював тільки "М.С.Л.“.

Щоб увійти до складу World Lottery Association, необхідно відповідати багатьом вимогам і принципам цієї організації. Серед інших, це наявність відповідної структури, дотримання принципів відкритості, чесності та прозорості в роботі, відповідального ставлення до гри і її учасникам. Цим і багатьом іншим вимогам "М.С.Л.“ відповідає”, — підкреслив Е.Власенко.

Також він зазначив, що Всесвітня лотерейна асоціація є не тільки джерелом нових технологій та інформації, а й надійною підтримкою для операторів лотерей.

“Тільки безпосередня присутність в роботі асоціації дозволяє знати і використовувати всі нові напрямки роботи ігрової індустрії, отримувати необхідну допомогу і користуватися новітніми технологіями, бути повноцінним членом однієї світової лотерейної спільноти, відчувати її підтримку, що у випадку з нашою компанією і сьогоднішньою ситуацією на лотерейному ринку України дуже важливо”, — резюмував Е.Власенко.

Нагадаємо, український оператор державних лотерей “М.С.Л.” в цьому році був прийнятий до Всесвітньої лотерейної асоціації (The World Lottery Association). The World Lottery Association (WLA) — це міжнародне професійне об’єднання державних лотерей, що представляє понад вісімдесят країн нашої планети. Світова лотерейна асоціація контролює якість і порядок проведення лотерейних розіграшів, перешкоджає виникненню і розвитку нелегальних азартних ігор.