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Оператор лотерей "М.С.Л" выиграл около 300 судебных исков, доведя законность своей деятельности

Оператор лотерей "М.С.Л" выиграл около 300 судебных исков, доведя законность своей деятельности

Киев • УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Лотерейный оператор "М.С. Л "выиграл около 300 судебных исков, доказав, что работа их официальных пунктов распространения лотерей" Лото-маркет "законна. Об этом говорится в программе "Игра интересов", передает УНН.

"Собственная сеть, это достаточно дорогостоящее дело, потому что нужно же иметь команду менеджеров, которые все сопровождают, арендуют ... Обстоятельства сложились таким образом, что" Лото-маркет "стали очень лакомым куском для определенных лиц из правоохранительных органов, это были сотни , если я не ошибаюсь, набегов. Однако впоследствии оборудование, которое было изъято из торговых точек было возвращено в судебном порядке ", - директор по маркетингу« М.С.Л. »Павел Вайсера.

Тогда оператор государственных лотерей "М.С.Л" выиграл около 300 судебных процессов и вернул изъятое правоохранителями имущество, доказав, что работа "Лото-маркет" законна.

Сегодня же операторы государственных лотерей вынуждены сами обращаться в милицию, поскольку рынок заполонили мошенники, которые маскируются под вывесками известных и легальных лотерейных брендов.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереями, работающими под их прикрытием .

Специалисты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей, а затем потеряло право на проверки.

Как сообщал УНН, Минфин призвали защитить лотерейный рынок от мошенников .

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