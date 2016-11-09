Оператор лотерей "М.С.Л" выиграл около 300 судебных исков, доведя законность своей деятельности

"Собственная сеть, это достаточно дорогостоящее дело, потому что нужно же иметь команду менеджеров, которые все сопровождают, арендуют ... Обстоятельства сложились таким образом, что" Лото-маркет "стали очень лакомым куском для определенных лиц из правоохранительных органов, это были сотни , если я не ошибаюсь, набегов. Однако впоследствии оборудование, которое было изъято из торговых точек было возвращено в судебном порядке ", - директор по маркетингу« М.С.Л. »Павел Вайсера.

Тогда оператор государственных лотерей "М.С.Л" выиграл около 300 судебных процессов и вернул изъятое правоохранителями имущество, доказав, что работа "Лото-маркет" законна.

Сегодня же операторы государственных лотерей вынуждены сами обращаться в милицию, поскольку рынок заполонили мошенники, которые маскируются под вывесками известных и легальных лотерейных брендов.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереями, работающими под их прикрытием .

Специалисты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей, а затем потеряло право на проверки.

Как сообщал УНН, Минфин призвали защитить лотерейный рынок от мошенников .