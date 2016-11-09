Оператор лотерей “М.С.Л” виграв близько 300 судових позовів, довівши законність своєї діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Лотерейний оператор “М.С. Л” виграв близько 300 судових позовів, довівши, що робота їх офіційних пунктів розповсюдження лотерей “Лото-Маркетів” законна. Про це йдеться у програмі “Гра інтересів”, передає УНН.
“Власна мережа, це досить дорога справа, тому що потрібно самим мати команду менеджерів, які все супроводжують, орендують...Обставини склалися таким чином, що "Лото-Маркети“ стали дуже ласим шматком для певних осіб з правоохоронних органів, це були сотні, якщо я не помиляюся, набігів. Однак згодом обладнання, яке було вилучене з торгових точок було повернено у судовому порядку”, - директор з маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро.
Тоді оператор державних лотерей “М.С.Л” виграв близько 300 судових процесів і повернув вилучене правоохоронцями майно, довівши, що робота “Лото-Маркетів” законна.
Сьогодні ж оператори державних лотерей вимушені самі звертатися до правоохоронців, оскільки ринок заполонили шахраї, які маскуються під вивісками відомих та легальних лотерейних брендів.
Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.
Фахівці наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробило ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак втратило право на перевірки.
Як повідомляв УНН, Мінфін закликали захистити лотерейний ринок від шахраїв.