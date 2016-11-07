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15 марта, 19:03 • 112775 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159664 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133739 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126547 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110505 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104317 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100661 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Оператор государственных лотерей "М.С.Л." опубликовал результаты розыгрыша юбилейного тиража "Лото-Забавы"

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." опубликовал результаты розыгрыша юбилейного тиража "Лото-Забавы"

Киев • УНН

 • 8972 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время розыгрыша юбилейного 900-го тиража "Лото-Забавы" от 6 ноября 2016 г. двое игроков выиграли 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Крупный выигрыш в размере 1 млн гривен разделили между собой сразу два игрока! Первый счастливый билет № 0130419 приобрели на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Глория", который находится в г. Кременец (Тернопольская обл.) по адресу ул. Шевченко, 59. А второй билет № 0208584 купили в Черновцах на фирменном островке "М.С.Л." в ТЦ "Караван" на улице Хотинская, 43-а.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет обоих победителей с таким весомым выигрышем и ждет в ближайшем представительстве для оформления приза", - отметили в "М.С.Л.".

Кроме того, оператор государственных лотерей напомнил как стать участником очередного розыгрыша.

"Для этого нужно приобрести лотерейный билет "Лото-Забава" за 10 гривен или билет со "Счастливым номером" за 15 гривен и ждать розыгрыша тиража. Кроме того, сейчас можно приобрести лотерейный билет, не выходя из дома или офиса, с помощью сети Интернет. Для этого нужно лишь перейти на страницу. Благодаря данному сервису уже двое игроков стали миллионерами в тиражах №№ 899 и 898. Традиционно розыгрыш происходит еженедельно в прямом эфире", - отметили в "М.С.Л.".

Украинские Национальные Новости

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