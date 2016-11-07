Оператор государственных лотерей "М.С.Л." опубликовал результаты розыгрыша юбилейного тиража "Лото-Забавы"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время розыгрыша юбилейного 900-го тиража "Лото-Забавы" от 6 ноября 2016 г. двое игроков выиграли 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Крупный выигрыш в размере 1 млн гривен разделили между собой сразу два игрока! Первый счастливый билет № 0130419 приобрели на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Глория", который находится в г. Кременец (Тернопольская обл.) по адресу ул. Шевченко, 59. А второй билет № 0208584 купили в Черновцах на фирменном островке "М.С.Л." в ТЦ "Караван" на улице Хотинская, 43-а.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет обоих победителей с таким весомым выигрышем и ждет в ближайшем представительстве для оформления приза", - отметили в "М.С.Л.".
Кроме того, оператор государственных лотерей напомнил как стать участником очередного розыгрыша.
"Для этого нужно приобрести лотерейный билет "Лото-Забава" за 10 гривен или билет со "Счастливым номером" за 15 гривен и ждать розыгрыша тиража. Кроме того, сейчас можно приобрести лотерейный билет, не выходя из дома или офиса, с помощью сети Интернет. Для этого нужно лишь перейти на страницу. Благодаря данному сервису уже двое игроков стали миллионерами в тиражах №№ 899 и 898. Традиционно розыгрыш происходит еженедельно в прямом эфире", - отметили в "М.С.Л.".