Оператор державних лотерей “М.С.Л.” опублікував результати розіграшу ювілейного тиражу “Лото-Забави”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час розіграшу ювілейного 900-го тиражу “Лото-Забави” від 6 листопада 2016 року двоє гравців виграли 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Крупний виграш розміром 1 000 000 гривень розділили між собою одразу двоє гравців! Перший щасливий білет № 0130419 придбали на фірмовому столі "М.С.Л." у магазині „Глорія“, що знаходиться у м. Кременець (Тернопільська обл.) за адресою вул. Шевченка, 59. А другий білет № 0208584 купили у Чернівцях на фірмовому островку "М.С.Л." у ТЦ "Караван" на вулиці Хотинська, 43-а.
Оператор державних лотерей "М.С.Л." щиро вітає обох переможців з таким вагомим виграшем та чекає у найближчому представництві для оформлення призу”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Крім того, оператор державних лотерей нагадав як стати учасником чергового розіграшу.
“Для цього потрібно придбати лотерейний білет "Лото-Забава" за 10 гривень або білет зі "Щасливим номером“ за 15 гривень та чекати розіграшу тиражу. Окрім того, зараз можна придбати лотерейний білет, не виходячи з дому або офісу, за допомогою мережі Інтернет. Для цього потрібно лише перейти на сторінку. Завдяки даному сервісу вже двоє гравців стали мільйонерами у тиражах №№ 899 та 898. Традиційно розіграш відбувається щонеділі у прямому ефірі”, — наголосили в “М.С.Л.”.