ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
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- четыре раза неподалеку от Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- четыре раза вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Марьинки — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Зайцевого — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- в районе Крымского — с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- неподалеку Павлополь — из автоматического гранатомета.
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