ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. 16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- чотири рази неподалік Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- чотири рази поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Марїнки — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поблизу Зайцевого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- в районі Кримського — зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- неподалік Павлополя — з автоматичного гранатомета.
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