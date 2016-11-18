ООН: жители Алеппо остались полностью отрезанными от поступления пищи и медикаментов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Гражданское население восточной части сирийского города Алеппо переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировки авиацией президента Сирии Башара Асада и его союзников жители города остались полностью отрезанными от поступления извне пищи и медикаментов. Как заявил советник спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд, усложняет ситуацию в городе приближение зимы, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам представителя ООН, как сирийские повстанцы, так и Россия одобрительно отозвались относительно гуманитарного плана Организации, который предусматривает доставку помощи до восточной части Алеппо, а также эвакуацию из него больных и раненых. Однако, подчеркнул Эгеланд, ни одна из сторон пока не предоставила своего окончательного согласия на гуманитарный план.
ООН планировала доставить гуманитарные грузы для около миллиона сирийцев, которые находятся или в осажденных, или в труднодоступных районах охваченной войной страны, однако ни один из гуманитарных конвоев не достиг своей цели. В четверг солдаты сирийской армии не пропустили помощь в город Думи, сообщил Эгеланд.
Как сообщает AFP, в пятницу продолжаются интенсивные авиаудары и артиллерийские обстрелы восточной части Алеппо, которые продолжаются со вторника. Как отмечает агентство, на этой неделе в Алеппо наблюдаются наиболее интенсивные обстрелы за последние два года. Начиная со вторника, 15 ноября, количество жертв обстрелов составила не менее 65 гражданских лиц. Только накануне, 17 ноября, авиаудары и артиллерийские обстрелы, нанесенные по восточным районам сирийского города Алеппо, которые контролируются повстанцами, привели к гибели 25 мирных жителей.
Между тем, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Берлине лидеров США, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Испании, которая состоялась в пятницу, не обсуждался вопрос введения санкций в отношении России из-за ее участие в сирийской войне. В то же время лидеры шести стран требуют улучшения гуманитарной ситуации в Алеппо, подчеркнула А.Меркель.