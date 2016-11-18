ООН: мешканці Алеппо залишилися повністю відрізаними від надходження їжі та медикаментів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Цивільне населення східної частини сирійського міста Алеппо переживає "дуже похмурий момент", оскільки через інтенсивні бойові дії та бомбардування авіацією президента Сирії Башара Асада та його союзників мешканці міста залишилися повністю відрізаними від надходження ззовні їжі та медикаментів. Як заявив радник спецпредставника Організації Об'єднаних Націй по Сирії Ян Егеланд, ускладнює ситуацію у місті наближення зими, передає УНН із посиланням на DW.
За словами представника ООН, як сирійські повстанці, так і Росія схвально відгукнулися щодо гуманітарного плану Організації, який передбачає доставку допомоги до східної частини Алеппо, а також евакуацію з неї хворих та поранених. Проте, наголосив Егеланд, жодна зі сторін поки що не надала своєї остаточної згоди на гуманітарний план.
ООН планувала доставити гуманітарні вантажі для близько мільйона сирійців, які перебувають або у обложених, або у важкодоступних районах охопленої війною країни, проте жоден з гуманітарних конвоїв не досягнув своєї мети. У четвер солдати сирійської армії не пропустили допомогу до міста Думи, повідомив Егеланд.
Як повідомляє AFP, у п'ятницю продовжуються інтенсивні авіаудари й артилерійські обстріли східної частини Алеппо, які тривають з вівторка. Як зазначає агентство, протягом цього тижня в Алеппо спостерігаються найбільш інтенсивні обстріли за останні два роки. Починаючи з вівторка, 15 листопада, кількість жертв обстрілів склала щонайменше 65 цивільних осіб. Лише напередодні, 17 листопада, авіаудари та артилерійські обстріли, завдані по східних районах сирійського міста Алеппо, які контролюються повстанцями, призвели до загибелі 25 мирних мешканців.
Тим часом, як заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель, під час зустрічі у Берліні лідерів США, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та Іспанії, яка відбулась у п'ятницю, не обговорювалося питання запровадження санкцій щодо Росії через її участь у сирійській війні. Водночас лідери шести країн вимагають покращення гуманітарної ситуації в Алеппо, наголосила Меркель.