"Серьезно воспринимает угрозу": россия укрепляет оборону на юге Украины – британская разведка

Детали

"россия укрепляет оборонные позиции на захваченных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности", – говорится в сообщении.

Как отметили, российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые наступательные действия ВСУ, на требования, которые выдвинул министр обороны рф шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на удары украинских военных по вражеским командным пунктам и логистическим узлам.

"Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга тогда, когда идет борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", – добавили британские разведчики.

