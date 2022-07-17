"Серьезно воспринимает угрозу": россия укрепляет оборону на юге Украины – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Из-за возможного наступления ВСУ российские оккупанты укрепляют оборонные позиции на захваченных территориях юга Украины. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
"россия укрепляет оборонные позиции на захваченных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности", – говорится в сообщении.
Как отметили, российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые наступательные действия ВСУ, на требования, которые выдвинул министр обороны рф шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на удары украинских военных по вражеским командным пунктам и логистическим узлам.
"Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга тогда, когда идет борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", – добавили британские разведчики.
Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022
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