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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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"Серйозно сприймає загрозу": росія зміцнює оборону на півдні України – британська розвідка

"Серйозно сприймає загрозу": росія зміцнює оборону на півдні України – британська розвідка

Київ • УНН

 • 172824 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Через можливий наступ ЗСУ російські окупанти зміцнюють оборонні позиції на захоплених територіях півдня України. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

"росія зміцнює оборонні позиції на захоплених територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані наступальні дії ЗСУ, на вимоги, які висунув міністр оборони рф шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на удари українських військових по ворожих командних пунктах та логістичних вузлах.

"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня тоді, коли триває боротьба за Донбас, імовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", – додали британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/PpcuXmEzpX

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/7MQE7lJlqH

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 17, 2022

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