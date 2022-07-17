"Серйозно сприймає загрозу": росія зміцнює оборону на півдні України – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Через можливий наступ ЗСУ російські окупанти зміцнюють оборонні позиції на захоплених територіях півдня України. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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"росія зміцнює оборонні позиції на захоплених територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані наступальні дії ЗСУ, на вимоги, які висунув міністр оборони рф шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на удари українських військових по ворожих командних пунктах та логістичних вузлах.
"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня тоді, коли триває боротьба за Донбас, імовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", – додали британські розвідники.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022
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