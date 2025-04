"Серйозно сприймає загрозу": росія зміцнює оборону на півдні України – британська розвідка

Деталі



"росія зміцнює оборонні позиції на захоплених територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані наступальні дії ЗСУ, на вимоги, які висунув міністр оборони рф шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на удари українських військових по ворожих командних пунктах та логістичних вузлах.

"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня тоді, коли триває боротьба за Донбас, імовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", – додали британські розвідники.

