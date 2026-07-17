Оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспорту у фронта и в приграничье - ГУР

Российским оккупантам приказали усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничье, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

ГУР МО Украины информирует: подразделения российской оккупационной армии получили приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту в прифронтовых районах и приграничье. Командование приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям. Исполнителями этих приказов назначены центр перспективных беспилотных систем "рубикон" и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии

По данным ГУР, для поиска и поражения целей оккупанты планируют использовать управляемые в реальном времени дроны типа "молния-1", "молния-2", "герань-сикер", "гербера-сикер", "ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы.

"Низкий уровень подготовки экипажей уже приводит к инцидентам, когда в рамках кампании террора против Украины россияне ошибочно бьют по своим. Так, операторы 1427-го мотострелкового полка вс рф из-за потери ориентирования навели "молнию-2" на гражданский автомобиль УАЗ "Буханка" в районе населенного пункта глушково курской области в россии. Дрон не попал в цель - взорвался примерно в 10 метрах от автомобиля", - отметили при этом в ГУР.

Как указали в разведке, "в то же время подобные атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах государства-агрессора нередко режиссируют российские спецслужбы с целью использования пропагандой кремля в кампании по демонизации и дискредитации Украины".

"Еще один показательный случай произошел на Запорожском направлении, когда вражеские операторы совершили дроновый "френдли файер" - ошибочно поразили пикап с российскими оккупантами", - сказано в сообщении.

Так или иначе, приказ российских вождей усилить дроновый террор в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины. ГУР МО Украины призывает граждан быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги