Офицеров патрульной полиции Николаева задержали за взяточничество

Установлено, что злоумышленники требовали от местного жителя деньги за возвращение его ранее изъятого авто и свидетельства о его регистрации. Оперативники спецслужбы задержали патрульных полицейских в центре Николаева во время получения части неправомерной выгоды - 300 долларов и 800 гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании взяточникам меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.