Офицеров патрульной полиции Николаева задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники СБУ задержали двух офицеров патрульной полиции при получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на пресс-сллужбе СБУ.
Установлено, что злоумышленники требовали от местного жителя деньги за возвращение его ранее изъятого авто и свидетельства о его регистрации. Оперативники спецслужбы задержали патрульных полицейских в центре Николаева во время получения части неправомерной выгоды - 300 долларов и 800 гривен.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании взяточникам меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.