Офіцерів патрульної поліції Миколаєва затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Співробітники СБУ затримали двох офіцерів патрульної поліції під час отримання неправомірнорї вигоди, передає УНН з посиоланням на прес-сллужбі СБУ.
Встановлено, що зловмисники вимагали від місцевого мешканця гроші за повернення його раніше вилученого авто та свідоцтва про його реєстрацію. Оперативники спецслужби затримали патрульних поліцейських у центрі Миколаєва під час одержання частини неправомірної вигоди — 300 доларів та 800 гривень.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання хабарникам запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.