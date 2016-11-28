Офіцерів патрульної поліції Миколаєва затримали за хабарництво

Встановлено, що зловмисники вимагали від місцевого мешканця гроші за повернення його раніше вилученого авто та свідоцтва про його реєстрацію. Оперативники спецслужби затримали патрульних поліцейських у центрі Миколаєва під час одержання частини неправомірної вигоди — 300 доларів та 800 гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання хабарникам запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.