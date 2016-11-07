Одному из районов Закарпатской области передали школьные автобусы
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, школы Великоберезнянского района Закарпатской области получили новые школьные автобусы вместо тех, что были переданы два года назад в зону проведения антитеррористической операции. Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.
Ключи от двух транспортных средств главе Великоберезнянского района и представителям районного отдела образования передали глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис.
На закупку автобусов Великоберезнянский район получил 1 млн 800 тыс. гривен образовательной субвенции из государственного бюджета, остальную часть необходимой суммы, 960 тыс. грн, выделили из районного бюджета.
Напомним, что Закарпатская область потеряла в зоне проведения АТО на востоке государства 20 школьных автобусов. В этом году область получила более 26 млн гривен из государственного бюджета на приобретение автобусов для учеников. В софинансировании с местными бюджетами для нужд районов в 2016 году запланировано закупить 26 новых автобусов.
Как ранее сообщал УНН, 6 октября школы Иршавского, Мукачевского, Виноградовского и Свалявского районов Закарпатской области получили новые автобусы для перевозки учеников.