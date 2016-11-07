Одному з районів Закарпаття передали шкільні автобуси
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, школи Великоберезнянського району Закарпатської області отримали нові шкільні автобуси замість тих, які були передані два роки тому в зону проведення антитерористичної операції. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
Ключі від двох транспортних засобів керівнику Великоберезнянщини та представникам районного відділу освіти передали голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та голова Закарпатської облради Михайло Рівіс.
На закупівлю автобусів Великоберезнянський район отримав 1 млн 800 тис. гривень освітньої субвенції з державного бюджету, решту необхідної суми, 960 тис. грн, виділили з районного бюджету.
Нагадаємо, що Закарпаття втратило в зоні проведення АТО на сході держави 20 шкільних автобусів. Цього року область отримала понад 26 мільйонів гривень з державного бюджету на придбання автобусів для учнів. У співфінансуванні з місцевими бюджетами для потреб районів у 2016 році заплановано закупити 26 нових автобусів.
Як раніше повідомляв УНН, 6 жовтня школи Іршавського, Мукачівського, Виноградівського та Свалявського районів Закарпатської області отримали нові автобуси для перевезення учнів.