Одного из фигурантов "схемы С.Курченко" арестовали с правом залога в 20 млн грн

"Приморским районным судом. Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры области о заключении под стражу предпринимателя, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область. Также судом определен размер залога в 20 млн гривен", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 3 февраля одесские правоохранители задержали в г. Днепр координатора махинаций с нефтепродуктами в преступной схеме С.Курченко.

По данным следствия указанный человек занимался координацией в преступной схеме реализации 800 000 тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и другие контролирующие органы региона.

Как сообщал УНН, в марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену С.Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года осуществила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Как отмечали в ГПУ, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения".

Ущерб государству от этих схем оценивается более 2 млрд в грн.