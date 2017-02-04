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The Guardian

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Одного з фігурантів "схем С.Курченка" арештували з правом застави у 20 млн грн

Київ • УНН

 • 7722 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Приморський районний суд Одеси застосував до затриманого у Дніпрі координатора махінацій у злочинній схемі бізнесмена-втікача Сергія Курченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у розмірі 20 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Одного з фігурантів "схем С.Курченка" арештували з правом застави у 20 млн грн

"Приморським районним судом м. Одеси задоволено клопотання прокуратури області про взяття під варту підприємця, який причетний до організаціі фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область. Також судом визначено розмір застави у 20 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 3 лютого одеські правоохоронці затримали у м. Дніпро координатора махінацій із нафтопродуктами у злочинній схемі С.Курченка.

За даними слідства вказаний чоловік займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Як повідомляв УНН, у березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену С.Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Як зазначали у ГПУ, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення".

Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.

 

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