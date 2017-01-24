Одесская милиция задержала злоумышленников, которые забили до смерти мужчину

В полицию поступило сообщение, что под мостом в с. Новоградовка обнаружено тело неизвестного мужчины. Пострадавшим оказался 30-летний ранее судимый местный житель. При осмотре на теле потерпевшего были обнаружены многочисленные повреждения в виде гематом, кровоизлияний и перелома костей черепа.

Полиция разоблачила троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались знакомые потерпевшего, один из которых был двоюродным братом умершего.

В ходе установления всех обстоятельств происшествия выяснилось, что мужчины играли в карты. Во время одной из партий между потерпевшим и 30-летним мужчиной началась ссора, которая переросла в драку. Брат пострадавшего вступился за своего друга и начал бить родственника. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший потерял сознание. Злоумышленники загрузили человека, который еще подавал признаки жизни, в автомобиль, вывезли и бросили под металло-бетонный мостик в с. Новоградовка.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (нанесение тяжких телесных повреждений) и по ч.1 ст.396 (укрывательство преступления) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.