Одеська поліція затримала зловмисників, що забили до смерті чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Одеські правоохоронці затримали групу зловмисників, які забили до смерті свого односельця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
До поліції надійшло повідомлення, що під мостом у с. Новоградівка виявлено тіло невідомого чоловіка. Потерпілим виявився 30-річний раніше судимий місцевий житель. Під час огляду на тілі потерпілого було виявлено численні ушкодження у вигляді гематом, крововиливів та перелому кісток черепа.
Поліція викрили трьох підозрюваних у скоєні злочину. Ними виявилися знайомі потерпілого, один з яких був двоюрідним братом померлого.
В ході встановлення всіх обставин події з’ясувалося, що чоловіки грали в карти. Під час однієї з партій між потерпілим та 30-річним чоловіком почалася сварка, яка переросла в бійку. Брат потерпілого заступився за свого друга та почав бити родича. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий знепритомнів. Зловмисники завантажили чоловіка, який ще подавав ознаки життя, до автомобіля, вивезли та кинули під металево-бетонний місток у с. Новоградівка.
За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) та за ч.1 ст.396 (приховування злочину) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.