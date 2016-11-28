Одесситы выступили против догхантеров

"По всему городу убитые собаки, мы не можем допустить такого жестокого обращения с животными. Сегодня собаки, а завтра - люди, догхантеров надо остановить", - рассказала активистка Вита.

Зоозащитники требуют у местных властей вмешаться в ситуацию и не допустить жестокого обращения с животными в Одессе. Они намерены провести Всеукраинскую акцию в поддержку животных.